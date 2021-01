A causa di un infortunio muscolare, Alvaro Morata non prenderà parte alla prima partita della Juventus del 2021. Sarà Dybala a duettare con Cristiano Ronaldo, che con lo spagnolo forma la coppia più prolifica in campo europeo. Infatti, come riporta Tuttosport, il Moraldo ha siglato ben 10 reti in Champions League, come Rashford e Bruno Fernandes del Manchester United, con la differenza che i Red Devils hanno mancato l’accesso agli ottavi di finale della competizione europea.