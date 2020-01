Questa stagione doveva rappresentare per lui l'occasione per la consacrazione definitiva, ma i primi tre mesi di Federico Bernardeschi sono stati la testimonianza di un parziale fallimento. Vero è che sotto un profilo tattico l'ex viola non sembra aver trovato ancora la collocazione ideale, ma è altrettanto vero che, come si legge sul Corriere dello Sport, il talento di Carrara, a questo punto della stagione non aveva mai fatto così male - almeno in termini numerici. Quattordici presenze, nelle quali non ha messo a referto un singolo gol né un assist. Dal 2014-15, infatti, ha sempre siglato almeno un gol o un assist a questo punto del campionato.