Restano Arek Milik e Raul Jimenez in cima alle preferenze della Juve per l'attacco: per il polacco serve trovare l'accordo con il Napoli (De Laurentiis chiede 40 milioni), mentre per il messicano i bianconeri si sono affidati a Jorge Mendes. Le alternative si chiamano Dzeko, Morata e Lacazette. Lo riporta Tuttosport.