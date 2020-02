Mercoledì 26 febbraio la Juventus aprirà le danze per quello che sarà un vero tour de force di partite, decisive per le sorti della stagione. Prima, c'è l’antipasto di questo vortice, la trasferta a Ferrara di sabato contro la Spal, ultima in classifica e vogliosa di dare un segnale per la lotta salvezza. La sfida verrà arbitrata da Federico La Penna, un’assegnazione che porta bene ai bianconeri. I precedenti con l’arbitro della selezione di Roma 1 sono sei, di cui uno in Coppa Italia e cinque in campionato: il bottino è soddisfacente, quattro vittorie e due pareggi. L’ultimo incrocio risale a novembre, in occasione del pareggio per 2-2 contro il Sassuolo all’Allianz Stadium.