Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo avrebbe desideri chiari e italiani per la sua Juventus. In attesa di una prima riunione di mercato ufficiale, il nuovo allenatore bianconero ha confermato il suo gradimento per Sandro Tonali, molto vicino all'Inter da tempo ma ancora non preso dal Brescia; in più, Pirlo ha fatto il nome di Nicolò Zanioloalla voce desideri, portarlo via alla Roma quest'anno però sarà davvero durissima.