Un weekend con gli occhi puntati sull'Europa: la Juve studia le sue avversarie in Europa, con cui si gioca il secondo turno di Champions League martedì 2 ottobre. Ecco i risultati di Valencia e Manchester United, in attesa dello Young Boys, in campo alle 19.



VALENCIA - Gli spagnoli hanno vinto una gara difficile contro la Real Sociedad: un 1-0 fuori casa caratterizzato dal gol di Gameiro e dal rigore parato da Neto.



MANCHESTER UNITED - Crollo verticale, invece, per il Manchester United, ancora alle prese con i problemi tra Pogba e Mourinho, ma soprattutto sconfitto 3-1 dal West Ham.