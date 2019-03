La Juventus ci crede. Dopo l'incredibile rimonta contro l'Atletico Madrid, che ha portato i bianconeri a sorpresa ai quarti di finale di Champions League, lo slancio in Europa potrebbe essere tale da non conoscere avversario. E' quel che si augurano i tifosi, che hanno iniziato a muoversi per tempo per organizzare l'eventuale trasferta a Madrid il prossimo 1 giugno. Ieri alle ore 14 è partita la caccia ai biglietti per la finale sul sito della Uefa, con 4.000 tagliandi in palio. L'esito della lotteria verrà comunicato il prossimo 5 aprile, ma sono già partite prenotazioni ai vari hotel e voli per la partita dell'anno, come riportato da Il Corriere dello Sport. Sperando che la Juventus ci possa arrivare da grande protagonista.