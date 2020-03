La disponibilità di Cristiano Ronaldo per il match di ritorno di Coppa Italia contro il Milan di domani è legata ai problemi personali del portoghese, come ha dichiarato Sarri in conferenza stampa. Difficile che CR7 domani sia del match. In dubbio anche Buffon (lombalgia) e Chiellini (affaticamento muscolare): i due saranno rivalutati domani.