La Juventus cerca rinforzi nel reparto offensivo. E, come scrive Tuttosport, è sempre in ballo l'ipotesi scambio col Psg tra Paulo Dybala e Mauro Icardi. Senza mollare la presa su Moise Kean, in prestito dall'Everton ai parigini, ma senza diritto di riscatto: l'attaccante italiano tornerebbe volentieri a vestire la maglia del club con cui è cresciuto.