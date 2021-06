Mauro Icardi è da tempo corteggiato dalla Juventus, fin dai tempi della sua rottura con l'Inter. In questa sessione estiva di mercato, nonostante i tanti rumors alimentati anche sui social dal bomber del PSG e dalla sua moglie e agente Wanda Nara, per il club bianconero Icardi non è il piano A, l'obiettivo principale per rinforzare l'attacco di Massimiliano Allegri che vorrebbe un centravanti più di manovra rispetto all'argentino.