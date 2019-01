La Juventus guarda in casa Pescara. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il club bianconero, per la sua squadra Under 23, ha messo nel mirino Andrea Cocco. La Vecchia Signora è alla ricerca di un rinforzo di esperienza da affiancare ai giovani di Zironelli e sta pensando all'ex Vicenza, nel mirino anche di Ternana, Gubbio, Feralpisalò e Pordenone.