Il nome di Faouzi Ghoulam è circolato nelle ultime ore nuovamente in ottica Juventus, dopo essere stato accostato ai bianconeri già in passato sul mercato. Raffaele Auriemma, esperto di mercato del Napoli, però, ha chiuso le porte al suo possibile trasferimento in bianconero ai microfoni di Radio Crc: "Ghoulam resta al 100% al Napoli, da quello che mi dicono è lo stesso giocatore a confermare queste voci".