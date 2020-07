Lo confermano anche i numeri: sette dei dieci gol segnati in campionato sono arrivati sullo 0-0, quando più servono insomma. Poi ci sarebbero tanti altri aspetti da analizzare: quasi tutti confermano l'ipotesi di un Dybala finalmente e con continuità leader totale di questa Juve, come e più degli altri già presenti, da CR7 in poi.Ora è la Juve a volerlo senza più voltarsi indietro: in una società dove nessuno per definizione è incedibile, lui è in questo momento uno dei pochi che non viene mai messo sul tavolo degli scambi nonostante i tentativi degli altri top club. In una Juve con tanti capitani parlanti, lui rappresenta il simbolo della nuova generazione che potrà e dovrà raccogliere l'eredità dei Chiellini e Buffon, Bonucci e Ronaldo.Il nodo deiviene dichiarato come un non problema dall'entourage del giocatore, mentre la società bianconera sarebbe disposta a occuparsene in prima linea se necessario, magari ottenendo così di abbassare richieste economiche che partita dopo partita appaiono sempre più meritate sul campo dalla Joya.pareggiando o superando la quota massima fin qui percepita da Matthijs de Ligt con 12 milioni, senza scomodare ovviamente sua maestà CR7.