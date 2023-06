In Germania ci sono pochi dubbi: la Juve vuole Fabio Chiarodia. Il difensore centrale classe 2005 del Werder Brema, doppia nazionalità italiana e tedesca (per ora ha scelto l'azzurro), infatti avrebbe convinto gli osservatori bianconeri a puntare su di lui come grande colpo per Under 19 e Next Gen. Anche perché a dispetto delle presenze già effettuate in Bundesliga, su Chiarodia penderebbe una clausola rescissoria di soli 2 milioni di euro. E la Juve prova ad approfittare dell'occasione.