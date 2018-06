Il Barcellona piomba su Pjanic, con il giocatore che, via social, apprezza la destinazione. Come ricorda Mundo Deportivo, il club blaugrana seguiva il centrocampista della Juventus già quando militava al Metz, nel 2008, e poteva comprarlo per soli 8 milioni di euro. Ora i bianconeri ne chiedono 80.