Alvaro Morata si allontana sempre più dalla Juventus. Come racconta Gazzetta, con il prestito in scadenza a giugno, la Juve non sembra intenzionata a pagare 35 milioni per il riscatto e ora la punta potrebbe finire al Barcellona, che l'ha cercato già a gennaio. Il ds blaugrana, Alemany, ha già visto Miguel Angel Gil Marin, vice presidente deell'Atletico Madrid. Dovevano parlare di Griezmann, hanno allargato il discorso tirando in ballo Morata.