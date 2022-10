, che, solo nell’ultimo triennio, tra l’altro, ha registrato perdite per oltre 550 milioni di euro. La recente sconfitta in terra d’Israele (per 2-0), per mano del Maccabi Haifa, sta mettendo a rischio non solo la permanenza in Champions, ma anche i conti di fine stagione.momentaneamente alcuni parametri economici, ma restare fuori dal più importante trofeo del calcio europeo impatterà (senza poter mettere in campo eventuali nuovi correttivi) sul “valore della produzione”. L’ultimo aumento, in ordine di tempo, lanciato per 400 milioni, è stato sottoscritto al 91,75%, con l’azionista di maggioranzaMa è chiaro che questo “squilibrio” non può proseguire all’infinito, soprattutto se ti chiami Juventus F.C..o di vivacchiare in campionato. Nella precedente stagione i ricavi avevano raggiunto quota 443 milioni di euro, grazie anche alla redistribuzione degli introiti da parte dell’Uefa. Nonostante tra l’altro la presenza di 28 aziende partner (inclusi i “regional sponsor”) in questa stagione e il record del valore della maglia (se consideriamo i partner commerciali e lo sponsor tecnico) pari, sempre nel campionato in corso, a 109 milioni di euro.perché solo un’eventuale politica dei tagli (con un calciomercato estivo caratterizzato più da uscite che da ingressi) potrebbe rimediare alla débacle su entrambi i fronti (appunto campionato ed Europa).Negli ultimi due lustri il trofeo dalle “grandi orecchie” ha rappresentato, senza ombra di dubbio, una garanzia (economica) inattaccabile per la dirigenza piemontese. Non a caso, nel decennio 2012-2022,, soprattutto se prendiamo in considerazione la gestione dei top club europei.sempre considerando l’ultimo decennio) è logico che i bianconeri siano seriamente preoccupati per il risultato finale dei due prossimi match: ovvero con il Benfica (fuori casa) e il Paris Saint-Germain (in casa).Se non verrà raggiunto(considerando anche la parte legata agli incassi da botteghino), ma il timore principale è sicuramente per l’edizione 2023/24.Inoltre, potrebbe creare più di qualche malumore da parte di sponsor, investitori e azionisti, ormai abituati a vivere le emozioni (oltre che la visibilità) del principale torneo Uefa.dove i bianconeri sono attualmente all’8° posto, a 7 punti dall’Udinese (4°), che, in questo momento, sta conquistando meritatamente l’ultimo pass per l’Europa, provando, fino al termine della stagione, a mantenere inalterata una chance inattesa.