Il Bologna ha seguito con grande interesse Leonardo Spinazzola soprattutto nello scorso mercato di gennaio, quando provava a rinforzare la squadra per conquistare una sofferta salvezza. Dopo l'arrivo di Sinisa Mihajlovic, però, tutto è proceduto per il meglio in casa felsinea e ora è tempo di rinforzare la squadra nel prossimo mercato estivo, per tentare l'assalto alla prima metà di classifica. E Spinazzola, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, torna a essere un obiettivo per il futuro. La Juventus, però, non ha alcuna intenzione di cederlo.