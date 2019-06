Barella ai saluti, il Cagliari ha già scelto il suo sostituto: Hamed Traorè. Presto sarà formalizzato il passaggio del centrocampista classe 2000 dall'Empoli alla Juventus, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ma non resterà in bianconero e si sposterà per cercare minutaggio e proseguire nel percorso di crescita. Piace anche al Sassuolo ma, nelle ultime ore, i rossoblù ha mosso importanti passi avanti: accordo con gli agenti di Traorè, riferisce Sky Sport, ora si cerca l'intesa con la Juve per il prestito. Empoli, Torino e subito Cagliari: il futuro di Traorè si delinea.