Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, presto potrebbe vedere suo cognato in Italia. Lo rivela AnneKee Molenaar, compagna del centrale olandese, a Tuttosport: "Mio fratello ha 20 anni e, dopo l’esperienza in Germania con l’Eintracht Francoforte, verrà in Italia per fare un provino con alcuni club". Jip Molenaar, classe 2001, fa il difensore, è cresciuto nel Volendaam.