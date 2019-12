La Juventus ha giocato in tutto 36 partite in Serie A in tutto il 2019. L'ultima di queste si è giocata ieri e i bianconeri l'hanno vinta per 2-1 contro la Sampdoria grazie alle magie di Paulo Dybala prima e di Cristiano Ronaldo poi. La squadra, guidata da Massimiliano Allegri fino a maggio, al termine della scorsa stagione, e poi da Maurizio Sarri, che ne ha preso il posto un mese più tardi, ha conquistato il record di 79 punti conquistati, dei quali 37 in 19 partite con Allegri e ben 42 in 17 con Sarri. La media punti, nel complessivo, è stata di ben 2.19 a partita, di cui 1.95 con il tecnico livornese e di 2.47 con il suo sostituto.