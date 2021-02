Dov'è l'attacco? Se lo chiede l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Con un focus specifico su Dejan Kulusevski: lo svedese, che non segna da 308 minuti - minutaggio minore rispetto ai 324 di Alvaro Morata e ai 347 minuti di Cristiano Ronaldo - in Champions è stato sotto la sufficienza e ha dimostrato di non stare benissimo. In un momento in cui il malessere però sembra generale. Un dato in particolare conferma le difficoltà dell'ex Parma: " Lo svedese fatica a essere pericoloso in area (0,13 expected goals a partita, meno di Bonucci, Ramsey e McKennie), non aiutato da un sistema come il 3-5-2, in cui non aveva mai giocato", racconta Gazzetta.