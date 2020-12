dalle ceneri del settimo posto del 2011 è nata la squadra più vincente di sempre in Serie A, conche sarà molto difficile superare. Resta il grande, ma va anche detto che le due finali perse contro il Barcellona di Messi e il Real Madrid di Ronaldo, le due squadri migliori degli ultimi 15 anni e fra le più forti della storia, rappresentano un grande risultato, valutato nel contesto di un decennio drammatico per il calcio italiano (fuori dai Mondiali e senza successi nelle coppe)., che ha preso la Juve dalle ceneri del post Calciopoli e l'ha riportata stabilmente ai vertici. Ed è stato il decennio dei, che per quanto hanno dato ai bianconeri elenchiamo in quest'ordine di importanza:(il tecnico dei record),(quello della rinascita),(lo scudetto nell'anno più complicato, quello del Covid) e, anno di inizio del nuovo decennio, contrassegnato da un, che ha accompagnato l'ex centrocampista nella sua grande carriera da calciatore., passato in una settimana dall'Under 23 alla prima squadra, per ora paga un confronto impietoso con il suo predecessore: dopo 13 partite di Serie A Sarri aveva 35 punti ed era 1° in classifica con 11 vittorie e 2 pareggi, mentre ha Pirlo 24 punti ed 6° in classifica, con 6 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta.come allenatore: dimostrerà di essere adatto al ruolo che gli è stato affidato? O scopriremo che si tratta di un bluff? A seguire, arrivano a ruota, che rendono l'idea di come la Juve, come mai le era accaduto negli ultimi anni, sia prossima a un nuovo punto di svolta:resterà fino al 2022?rinnoverà o sarà ceduto?arrivati nelle ultime due sessioni di mercato dimostreranno di essere da Juve? Quanto resterà? E gli 'anziani' (), rappresentano ancora un valore o ormai sono un peso?