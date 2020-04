Il destino di Rolando Mandragora è ancora in bianconero. Non all’Udinese, ma alla Juventus, che eserciterà il diritto di recompra pari a 26 milioni di euro. A quel punto, secondo quanto riporta Tuttosport, l’ex Genoa, Pescara e Crotone verrà valutato da Maurizio Sarri che deciderà sulla sua permanenza futura. Se non dovesse ancora essere pronto per la Juve, potrebbe rientrare in uno scambio con Cristante della Roma o con Castrovilli della Fiorentina.