Arrivato ad un passo dal mettere le mani su Andrea Favilli, senza però concretizzare la trattativa, il Genoa ha adesso paura di vedersi soffiare il giovane talento della Juventus da sotto il naso.



Dopo la doppietta rifilata in amichevole al Bayern Monaco, che ha permesso ai bianconeri di stendere i bavaresi, le attenzioni sul 21enne centravanti pisano si sono moltiplicate, complicando le strategie di mercato di un Grifone che qualche giorno fa sembrava aver già trovato la quadratura del cerchio. Un'affare, quello dello sbarco in rossoblù di Favilli, che se dovesse saltare assumerebbe i contorni della beffa per il club più antico d'Italia.



Il giocatore, tramite il proprio agente, ha già fatto sapere di gradire la destinazione resta però ancora da convincere la Juventus e per riuscirci la dirigenza ligure avrebbe modificato i termini della propria offerta. Non più acquisto definitivo per 8 milioni con diritto di riacquisto fissato a 15 ma prestito oneroso a 5 milioni con eventuale riscatto a favore dei rossoblù aggiungendo altri 7. Ciò che non cambia è la possibilità per i campioni d'Italia di riprendersi il giocatore nelle prossime due stagioni, versando nelle casse rossoblù il doppio di quanto ricevuto, ossia circa 24 milioni.



Cifre importanti, svelate dal Secolo XIX, che dimostrano il valore del ragazzo e la volontà del Genoa di non mollare la presa.