Diversi club stanno pensando a Moise Kean, attaccante della Juventus e della Nazionale, in scadenza nel 2020 con i bianconeri. Come riporta Rai Sport, due sono i club che hanno mostrato interesse: l'Ajax, per un acquisizione a titolo definitivo; il Genoa, invece, per un prestito per la prossima stagione. Prima, però, Kean dovrebbe rinnovare il contratto.