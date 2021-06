I sempre molto stretti legami di mercato in essere tra Juventus e Genoa potrebbero presto aggiornarsi con un nome nuovo.



La dirigenza bianconera sta infatti pensando al Grifone come destinazione ideale per permettere al suo giovane difensore Radu Dragusin di accumulare un po' d'esperienza nel massimo campionato.



Il 19enne difensore rumeno, che nella stagione appena conclusa ha debuttato in prima squadra esordendo sia in Serie A che in Champions League, si trasferirebbe in Liguria in prestito.



Lo scrive questa mattina Tuttosport.