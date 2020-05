Il ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia è sempre più vicino, la Juventus lo aspetta. Nella giornata di ieri lo staff di CR7 è partito alla volta di Torino con il jet privato dell'asso portoghese, che da Madrid è arrivato a Funchal per prelevare i passeggeri e riportarli all'aeroporto di Barajas, da dove hanno proseguito per il capoluogo torinese. Ora, però, tocca proprio al portoghese.



JET A MADEIRA - Le 'riflessioni in riva al mare', come scriveva Ronaldo su Instagram mentre il suo staff volava verso l'Italia, sembrano ormai giunte al termine. Lo stesso jet di CR7 infatti oggi è partito nuovamente da Madrid e intorno alle 18.30 italiane è atterrato a Funchal e il passeggero del prossimo volo sarà proprio l'attaccante bianconero, atteso tra stasera e domani a Torino: come riferito dal Jornal de Madeira infatti, Ronaldo sarebbe arrivato pochi minuti fa in aeroporto, segnale di una partenza imminente.