Il 23 marzo 2016 il J Medical diventava realtà. Tre anni fa veniva infatti inaugurato nel settore Est dello Stadium il centro sanitario targato Juventus e Santa Clara Group. “Un ulteriore step nel corso del rafforzamento patrimoniale ed economico della società”, l’aveva definito l’allora amministratore delegato Aldo Mazzia. "Qui nascerà l'esperienza di un atleta", era stata la promessa di Beppe Marotta. Dall’area diagnostica al poliambulatorio, fino alle zone per la riabilitazione, sempre con l'obiettivo dichiarato di porre il paziente al centro: dopo tre anni, il J Medical si è confermato un punto di riferimento per lo staff del club bianconero e non solo.