Fabio Paratici è volato a Parigi nel weekend per ammirare tanti giovani talenti per la sua Juventus nel corso del match tra Paris Saint-Germain e Lione. Tra questi, senza dubbio, c'è Tanguy Ndombele, giovane e talentuso centrocampista del Lione, seguito anche dal Manchester City in ottica futura. Attenzione, però, perché il club francese è pronto a sparare una richiesta altissima per lasciar partire il classe '96: secondo quanto riportato dai media francesi, servono 80 milioni di euro per assicurarsi Ndombele.