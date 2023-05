Il Liverpool interverrà pesantemente sul mercato nel corso della prossima estate per rivoluzionare gran parte della rosa a disposizione di Jurgen Klopp e secondo TeamTalk in Inghilterra per sostituire il brasiliano Firmino che si libererà a parametro zero i Reds hanno messo nel mirino e sono pronti a presentare un'offerta alla Juventus per l'esterno d'attacco italiano Federico Chiesa.