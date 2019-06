Secondo quanto riporta Sportsmail, il Manchester United non ha alcuna intenzione di privarsi di Paul Pogba. Il forte centrocampista francese, al centro di voci che lo vedono di ritorno alla Juventus, non è stato messo sul mercato ed i Red Devils sono disposti a rispedire al mittente tutte le eventuali offerte che arriveranno per lui. Tra l’altro, dagli ambienti vicini alla squadra traspare scetticismo sulle reali potenzialità economiche della Juventus che, dicono, non potrebbe finanziare un’operazione così onerosa.



Pogba, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2021, è stato spesso accostato anche al Real Madrid come rinforzo richiesto espressamente da Zinedine Zidane.