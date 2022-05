Questo è quello che ha detto e ribadito Max Allegri in occasione della conferenza stampa di presentazione di Juventus-Lazio. Un modo come un altro per dribblare gli argomenti e affrontare la questione, come d'altronde ha sempre fatto in determinate circostanze (“Di mercato si occupa la società”, è un tormentone che non passa mai moda) e in questa stagione particolarmente.