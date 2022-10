Nessuna rivoluzione sul mercato. Anche nel caso in cui a fine stagione Antonio Conte dovesse lasciare il Tottenham e tornare sulla panchina della Juventus al posto di Massimiliano Allegri, secondo la Gazzetta dello Sport il club bianconero confermerebbe diversi calciatori già in rosa come Vlahovic, Chiesa, Bremer, Kostic, Milik, Pogba, Bonucci, McKennie e Rabiot.