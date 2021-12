Nell'ultima intervista rilasciata da Federico Chiesa a Repubblica è stato lanciato anche un messaggio all'attuale tecnico bianconero Max Allegri. L'attaccante di Juve e Nazionale ha infatti dichiarato di mettersi ovviamente a disposizione dell'allenatore, ma di vedersi come esterno d'attacco: "Io gioco sempre dove vuole il mister, come contro il Chelsea per sfruttare gli spazi. Ma, come ho dimostrato all'Europeo e con la Juve, sono un esterno. Destro o sinistro".