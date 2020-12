, spalmati in 11 presenze in campionato e 6 in Champions League. Praticamente, onnipresente. Chi avrebbe mai puntata sulla poderosa rinascita di Danilo? È lui una delle più belle soprese dell’inizio dell’era Pirlo, da centrale di difesa o da terzino, non fa differenza, il brasiliano si è rivelato fondamentale nel cammino che sta conducendo la Juventus fino al Natale. “Essere grato ogni giorno”, cosìha voluto esprimere il suo stato d’animo con il popolo di Instagram, allegando un video con cui mostra la sua esultanza contro il Parma: pugni chiusi, poi applausi, per una bellissima prestazione di gruppo.