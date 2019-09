ha dovuto lasciare il campo nel primo tempo di Fiorentina-Juventus a causa di un problema muscolare. Il brasiliano, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha parlato proprio del problema fisico accusato a Firenze: "L'infortunio di oggi non mi ha minimamente scalfito mentalmente. La stagione sarà lunga, la strada sarà piena di buche, ma noi saremo più forti Certo mi immaginavo un compleanno un pò diverso Ma ci saranno altre occasioni per festeggiare! Grazie a tutti per i vostri messaggi. Vi tengo aggiornati e #ForzaJuve ", il messaggio del brasiliano.