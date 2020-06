Respira Mire,

Miralemè un nuovo centrocampista del. Finirà la stagione con laper poi volare, ad agosto, in Catalogna e iniziare la nuova avventura in blaugrana. Questo il messaggio, postato sui social, dal 5 bianconero dopo l'ufficialità della sua cessione: "Respira Mire,Perché quello che oggi ti sembra così triste, da domani sarà uno splendido ricordo che porterai nel cuore per tutta la vita.Miralem".