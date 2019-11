Merih Demiral è un piccolo, grande mistero. E’ stato dipinto come una specie di fenomeno: in estate il suo acquisto da parte della Juve - per 18 milioni, non pochi - è stato celebrato come un grande colpo di mercato;. E questa è la cifra di cui si parla anche oggi, quando si ipotizza la sua partenza a gennaio (tra le società interessate c’è sempre quella rossonera).