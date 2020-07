Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, non ha chiuso la porta ad un possibile acquisto per la difesa di Cristian Romero. "Stiamo valutando tanti profili" ha ribadito a Sky Sport e quella del difensore in prestito al Genoa è una delle carte che la Juventus può giocarsi in un eventuale operazione Milik.