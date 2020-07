Josè Maria Callejon saluterà a fine stagione, e così il Napoli dovrà cercare un nuovo esterno d'attacco per garantire alternative a Rino Gattuso. Come riporta il Corriere dello Sport, non c’è solo Under nelle idee del ds Giuntoli, ma anche Federico Bernadeschi. Sarebbe proprio l'attaccante della Juventus l’obiettivo prioritari per gli azzurri, che potrebbe valutare uno scambio con Arek Milik, da tempo nel mirino dei bianconeri.