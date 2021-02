Il problema principale della Juventus è il centrocampo. Ormai è cosa nota, pur paradossale: Andrea Pirlo era il totem della terra di mezzo bianconera quando il centrocampo era il cuore pulsante della Signora, ma ora non riesce ad insegnare ai suoi come farlo grande. Il suo centrocampo - scrive la rosea - fece la finale di Champions League 2014-15 e conquistò tutti: c'era il Maestro in cabina di regia, poi Marchisio e Pogba come mezz'ali e Vidal sulla trequarti. C'era Allegri in panchina, che sfrutto al massimo le loro caratteristiche e scelse il modulo in base a loro. Forti, fortissimi. Quel centrocampo aveva davvero tutto: interdizione, corsa, inserimenti, gol, tiri da fuori, colpo di testa.



E QUESTO? CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM