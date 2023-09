Ecco, a proposito dell'offerta del club di Unai Emery sono partite valutazioni attente: l'intesa tra club si sarebbe raggiunta senza troppi problemi attorno ai 70 milioni bonus inclusi, ma non era ancora questo il progetto in grado di convincere Chiesa a lasciare la Juve.erché quel contratto che scade il 30 giugno 2025 è un rischio per la Juve, senza un prolungamento ci si ritroverebbe costretti a una cessione senza avere più il coltello dalla parte del manico. Pure per Chiesa però un prolungamento potrebbe servire per garantirsi un ruolo centrale e tutelarsi nel caso in cui il recupero ai massimi livelli dovesse avere bisogno di un po' più di tempo. Concordando magari valutazioni giuste per un'eventuale cessione se richiesta dal giocatore, con una stretta di mano che avrebbe un valore di un certo peso anche senza il bisogno del vincolo di una clausola rescissoria.