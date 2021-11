Dopo la partenza schock in campionato con il pareggio di Udine e la sconfitta in casa con l'Empoli,, per la Juventus è il momento di guardare la classifica, e non è un bel vedere. Fra settembre e ottobre, a quelle parole di Allegri avevano fatto seguito la sconfitta di Napoli, il pareggio con il Milan e poi una serie di quattro vittorie di fila, più il buon pareggio con l'Inter., nonostante la vittoria sulla Fiorentina. Al momento della seconda sosta per le nazionali, la Juve era a 11 punti, al settimo posto e a -10 dal Napoli, -8 dal Milan, -6 dall'inter e -4 dalla Roma. Ora, alla terza sosta, i bianconeri sono ottavi, a -14 da Napoli e Milan, -7 dall'Inter, -4 dall'Atalanta, con altre due squadre davanti (Lazio e Roma) e due appaiate (Fiorentina e Bologna).