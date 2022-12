Voleva esserci con lo Standard Liegi, ci sarà con la Cremonese. Ma in panchina. Il percorso di Federico Chiesa dovrà essere ancora graduale, almeno sa che salvo ulteriori imprevisti ora potrà non fermarsi più. Uno spezzone con la Cremonese, uno con l'Udinese. E poi a giocarsi tutto con il Napoli. Il piano è questo. Dove? Da seconda punta. Le alternative da esterno a tutta fascia, Allegri, le cerca altrove per la sua Juve.