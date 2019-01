La Juventus ha in pugno Jean-Clair Todibo, difensore francese che ha rifiutato la proposta del Tolosa per il primo contratto da professionista. Il giocatore, scrive La Gazzetta dello Sport, ha quasi scelto e Torino sembra la destinazione più gradita. Paratici è al lavoro, cercando di trovare una soluzione per far trasferire Todibo subito, versando una somma (non elevatissima) nelle casse della società di Ligue 1.