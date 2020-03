La Juventus sta studiando l'ipotesi rinnovo per Higuain, che attualmente ha un contratto di 7,5 milioni all'anno in scadenza nel 2021. L'idea della società, come riporta La Gazzetta dello Sport, è quella di spalmare l'ingaggio al prossimo rinnovo. Alla fine della stagione le parti potrebbero trovare una soluzione, considerando anche che alla riapertura del mercato potrebbero esserci diversi club a bussare alla porta per il Pipita.