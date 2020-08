Era una priorità con Sarri, lo sarà anche con Andrea Pirlo. La Juventus dovrà concentrare molto dei suoi sforzi economici per trovare un nuovo numero 9, dato che l’avventura in bianconero di Higuian è considerata al capolinea. Rimane sempre viva la pista Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton autore di una stagione straordinaria, incoronata da 27 gol. Stando a quanto riporta Tuttosport, Fabio Paratici è in contatto con il suo agente, il potentissimo Jorge Mendes (rappresentante di Ronaldo). Il portoghese ha buoni rapporti con i Wolves, e l’idea sarebbe quella di un lungo prestito con riscatto. Ma attenzione, sull’attaccante messicano c’è l’interesse del Manchester United.