Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus potrebbe lasciar partire Mattia De Sciglio. Il nome del terzino ex Milan era già stato inserito nell'affare che hanno provato a mettere in piedi a gennaio, poi saltato, con Kurzawa ed il Psg: per questo, nel suo prossimo futuro potrebbe esserci ancora uno scambio in vista. Infatti, la Juventus segue Ferran Torres, classe 2000 e nuovo gioiellino del Valencia e De Sciglio potrebbe essere una contropartita per abbassare il prezzo, alto del trequartista spagnolo che piace anche a Chelsea e Real Madrid.