In prestito con diritto di riscatto, magari con obbligo condizionato al raggiungimento di obiettivi importanti. Così anche la Juve potrebbe tornare a farsi sotto per davvero nei confronti di Gianluca Scamacca. Sempre che prima sia Dusan Vlahovic a partire, sempre che le opzioni principali finiscano per sfumare. Ma Scamacca è da tempo nel mirino bianconero e piace parecchio a Cristiano Giuntoli. Ecco perché non si perde di vista il centravanti della Nazionale e già si muovono passi nei confronti del West Ham. Roba da fine agosto insomma.